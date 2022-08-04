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Новости 12:59

Количество жертв в авариях с электросамокатами удвоилось за полугодие

фото ЗакС политика Количество жертв в авариях с электросамокатами удвоилось за полугодие

За первые шесть месяцев 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) заметно выросло относительно такого же периода 2021 года, пишет 4 августа "Коммерсантъ" со ссылкой на данные МВД. Лидерами по количеству таких ДТП стали Москва и Петербург.

Всего в первом полугодии было зафиксировано 370 ДТП с участием электросамокатов, сегвеев, гироскутеров и других СИМ, что на 174 % превышает показатели, зафиксированные годом ранее. В авариях погибли шесть человек, еще 382 пострадали при инцидентах. Как пишет издание со ссылкой на отчет МВД, таким образом количество погибших выросло на 100 % за год, а получивших ранения — на 176,8 %.

Чаще всего аварии с участием СИМ происходили в Москве (94 случая), Петербурге (57 случаев) и Краснодарском крае (26 случаев). Также в верхушке списка оказались Нижегородская (18), Свердловская (16) и Кемеровская (11) области, а также Татарстан (10).

В конце июля глава СПЧ Валерий Фадеев призвал ускорить разработку правил для электросамокатах, объяснив свою просьбу "разгаром сезона и продолжающимися инцидентами".


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