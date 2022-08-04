Жителям Кронштадта за 33 секунды рассказали о реновации

В сообществе администрации Кронштадтского района "ВКонтакте" появилось видео о программе комплексного развития территории (КРТ) в Петербурге. На нем не представившаяся сотрудница администрации рассказывает о реновации. Видео длится 33 секунды.

"В июне этого года Законодательным собранием принят закон о внесении в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий Санкт-Петербурга. Критериями оценки многоквартирных домов, которые попадут под развитие территорий, является тип застройки прошлого века 1960-1970-х годов, тип - "хрущевка панельная". В Кронштдате дома панельные типа "хрущевки" отсутствуют. Если у жителей Кронштадта возникают вопросы, можно обращаться в администрацию района", - сказала чиновница.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что представители администраций районов Петербурга начали вести разъяснительную работу с гражданами, недовольными законом о реновации. Это делают даже руководители районов, в которых нет панельных хрущевок. Большинство ограничивается записью видеообращений, но некоторые лично встречаются с жителями.

Фото: ВКонтакте/Кронштадтский район Санкт-Петербурга