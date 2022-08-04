Мундеп Швец обратился в полицию из-за листовок с его личными данными

Глава МО № 72 Павел Швец рассказал 4 августа в своем Telegram-канале о появлении в Петербурге листовок, составленных от его имени. Их содержание посвящено критике закона о комплексном развитии территорий, в тексте имеются личные данные Швеца, включая телефонный номер, отметил он.

По сообщению муниципала, первые листовки появились в Петербурге не позднее 17 июля. "За это время мне позвонили несколько сотен человек из Василеостровского, Красногвардейского, Красносельского и Адмиралтейского районов, — поведал мундеп. — Ни в каких районных чатах противников КРТ листовки обнаружить не удалось".

Швец уточнил, что считает происходящее запущенной кем-то акцией по дискредитации его имени. "Считаю нужным заявить, что я не разрабатываю и не распространяются нигде никаких листовок, не организую никаких встреч на улицах. Не организовываю никаких сборов подписей", — указал он в своем канале в Telegram.

К посту мундеп приложил копию обращения, направленного главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину. В письме он просит организовать проверку по факту распространения листовок с личными данными, установить причастных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности.

Ранее Швец сообщил о том, что вошел в общественный штаб по вопросам реновации.