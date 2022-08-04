Польша построит на границе с Калининградской областью электронный барьер

Руководство Польши решило построить электронный барьер на границе с Калининградской областью, который будет представлять собой сплошную линию камер, датчиков движения и сенсоров, пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление представителя пограничной охраны страны Анну Михальскую.

К возведению перекрытий преступят уже в нынешнем году, уточнила Михальская.

На данный момент Польша возводит аналогичный барьер на границе с Белоруссией: уже построено 186 км преграды высотой 5,5 метров.

Благодаря этому решению количество нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-польскую границу, снизилось с 41 тысячи до 7 тысяч за первое полугодие с начала 2022-го.

Напомним также, в начале июля парламент Финляндии одобрил закон, который позволит возвести на границей с Россией забор общей протяжённостью 1300 км.