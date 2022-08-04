Песков допустил возможность объединения пресс-конференции президента с прямой линией

Ожидать проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным ранее наступления осени не следует, заявил 4 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он допустил возможность внесения элементов прямой линии в большую пресс-конференцию президента.

"Если вы помните, мы объединяли прямую линию с пресс-конференцией. Неплохо, кстати, получилось. Может объединим, пока окончательного решения не принято", — цитируют представителя Кремля "Известия".

"Она ["прямая линия"] будет, но нужно понять, когда. В любом случае, в августе ее точно не будет, а там посмотрим", — указал Песков. В качестве возможных сроков он назвал осень или зиму.

В конце июля Песков заявил, что дата прямой линии будет назначена осенью. Провести ее летом не удастся, поскольку "отпускной период очень у многих людей", добавил он.