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Новости 17:59

 Журналистку MR7 и активистку "Весны" Екатерину Гончарову объявили в розыск

фото ЗакС политика  Журналистку MR7 и активистку "Весны" Екатерину Гончарову объявили в розыск

МВД объявило в розыск выпускающего редактора MR7 и координатора петербургского отделения движения "Весна" Екатерину Гончарову, соответствующая информация появилась в базе данных силового ведомства.

Примечательно, но в карточке на имя Гончаровой "вклеена" её детская фотография, сделанная в возрасте 10 лет, хотя сейчас ей уже 20.

Об объявлении себя в розыск журналистка узнала от своей подруги, пресс-секретаря "Весны" Анны Назаровой.

"Беру трубку, Аня говорит: "Зайди в Telegram, я тебе там кое-что скинула, но я не уверена, ты это или нет". Я тут же зашла в переписку, а там скриншот моей карточки в базе МВД с фоткой десятилетней давности — такая милая девочка с косичками. В общем, долго смеялись", — поделилась деталями разговора Екатерина с MR7.

На данный момент Гончарова пребывает в Грузии, куда уехала ещё 26 марта. В мае она стала одной из фигуранток дела о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), которое возбудили против "Весны".

Комментируя объявление в розыск своего выпускающего редактора, в MR7 сообщили, что "отделяют журналистику и активизм, но не считают возможным запрещать сотрудникам проявлять свои политические и иные убеждения, пока это не противоречит работе в СМИ".


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