ФСБ просит заочно арестовать главреда The Insider* Романа Доброхотова**

Федеральная служба безопасности обратилась с иском в суд, требуя заочно отправить под арест главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова** по делу о незаконном пересечении границы, передаёт его адвокат Дмитрий Захватов в своём Telegram-канале.

В августе прошлого года Доброхотов** пересёк российско-украинскую границу по российскому паспорту, после того, как ФСБ изъяла у него загранпаспорт. Позднее его объявили в розыск.

Добавим также, что в конце июля уже текущего года на журналиста составили протокол о дискредитации российской армии.

"В суд поступил административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), дата его рассмотрения пока не назначена", - отчитывались в суде.

*Издание The Insider объявлено в России "нежелательной" организацией" и внесено в реестр СМИ-иностранных агентов

**Минюст внёс Романа Доброхотова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента