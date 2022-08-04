Путин не приедет в Петербург на 85-летие со дня рождения Собчака

Президент Владимир Путин не прибудет в Петербург на годовщину со дня рождения первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Поездки в Питер нет. Он иногда в Питер летал в этот день. Но сейчас нет", — привело слова представителя Кремля РИА "Новости".

Песков сослался на напряженный график президента, который не позволит ему посетить Петербург. "В основном, это то, что не публикуется, то, что не афишируется, но график напряженный", — заверил он.

В 90-е годы Путин работал в мэрии Петербурга под началом Анатолия Собчака, возглавляя комитет по внешним связям. Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите, в этом году ему бы исполнилось 85 лет.

На прошлой неделе Путин посетил Петербург ради участия в параде на День ВМФ.