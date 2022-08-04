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Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении при строительстве "Газпром Арены" на 178 млн рублей

фото ЗакС политика Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении при строительстве "Газпром Арены" на 178 млн рублей

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор пятерым фигурантам дела о хищении бюджетных средств при строительстве стадиона "Газпром Арена" (ч.4 ст. 159 УК). Сумма ущерба городскому бюджету составила 178 млн рублей, выделенных на систему видеонаблюдения. Обвиняемых признали виновными в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. 

Сергею Беляеву назначили 6 лет исправительной колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей. Дмитрий Сбруев получил 5,5 лет общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, Андрей Соболев - 4,5 года и штраф в 300 тысяч рублей, Валерий Мороз - 3,5 года колонии и штраф 100 тысяч рублей. Александр Половко получил условный срок в три года (и три года испытательного срока) благодаря содействию следствию и штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, с фигурантов взыскали сумму ущерба в пользу комитета по строительству.

По версии следствия, с помощью нескольких фиктивных сделок с субподрядчиками злоумышленникам якобы удалось завысить стоимость закупаемого оборудования для видеонаблюдения для "Газпром Арены" примерно в два раза. 

Следственный комитет отчитался о раскрытии многомиллионного хищения при строительстве стадиона еще в декабре 2020 года. Судебное разбирательство продолжалось ровно год. Судья Роман Калтико читал приговор порядка шести часов. 

Строительство "Газпром Арены" продолжалось 10 лет. В 2017 году долгострой стал доступен для посетителей. Реализация проекта стала причиной для возбуждения нескольких уголовных дел. Среди фигурантов одного из таких дел  - бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян

Константин Леньков


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