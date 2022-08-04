YouTube удалил канал Пучкова

Администрация YouTube удалила канал Дмитрия Пучкова, также известного как Гоблин. Информацией об этом блогер поделился 4 августа в своем Telegram-канале, выложив скриншот сообщения, присланного соцсетью.

"Здравствуйте, Dmitry Puchkov! Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален", — гласит полученное Пучковым сообщение.

Нарушение каких именно правил администрация YouTube ставит в вину Пучкову, неизвестно.

Ранее ФАС оштрафовала Google на два миллиарда рублей за "непрозрачные, необъективные и непредсказуемые" правила блокировки на YouTube.