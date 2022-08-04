Петербургский полицейский намерен подать гражданский иск к участнику мартовского митинга

В Октябрьском районном суде Петербурга пока не могут приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении участника мартовского митинга Кирилла Королева, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК). Заседание 4 августа пришлось отложить из-за неявки потерпевшего - на днях он вернулся из командировки.

Королев согласился на особый порядок, но, чтобы приступить к рассмотрению, необходимо согласие потерпевшего силовика. Это собирались обсудить на заседании в июле, но тогда полицейский явиться не смог. Начальство отправило его в командировку. Ожидалось, что он вернется в начале августа. Так и произошло, однако за этот месяц он решил обратиться в суд с гражданским иском. Вероятно, о компенсации морального вреда. Желаемую сумму он еще не определил. Суд вернется к рассмотрению этого вопроса 5 сентября.

- Он [потерпевший], по-моему, сегодня или вчера вернулся из командировки. Он заявил ходатайство об отложении судебного заседания, поскольку хочет лично принимать участие, - заявил судья Роман Калитко на заседании.

Сам Королев находится под домашним арестом. Ему запрещено пользоваться средствами связи и выходить в интернет. Он рассказывал, что оставаться взаперти ему тяжело. На заседании молодой человек обратился к судье с просьбой изменить меру на более мягкую, но председательствующий ему отказал.

Инцидент, за который судят Королева, произошел на пацифистском митинге 6 марта. Королев вместе с другими протестующим двигался по переулку Пирогова. Обвиняемый увидел, как силовик грубо задерживает одного из протестующих, хотя тот, по словам Королева, совсем не сопротивлялся. Молодой человек якобы толкнул полицейского. Вместе с ним рядом находился Валерий Дубенюк, который попытался несколько раз ударить сотрудника правоохранительных органов. Его дело по аналогичной статье закончилось приговором, отправившим Дубенюка на год в колонию-поселение. Королев признавался, что слишком эмоционально отреагировал на действия полицейского в тот день.

Константин Леньков