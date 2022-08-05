Прокуратура Петербурга помешала проведению 500 внеплановых проверок бизнеса за полгода

За первые шесть месяцев 2022 года петербургская прокуратура пресекла около 500 внеплановых проверок бизнеса, отчиталась пресс-служба ведомства 5 августа. Речь идет о соблюдении введенного в России моратория на ревизии со стороны контролирующих органов, призванного облегчить административное давление на предпринимателей.

"Все внеплановые проверки проводятся только после согласования с центральным аппаратом прокуратуры города и в исключительных случаях — в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью людей, а также по жалобам жильцов в отношении организаций, управляющих жилым фондом", — указали в прокуратуре.

Надзорное ведомство пресекло нарушения прав предпринимателей во всех сферах взаимодействия бизнеса с органами госвласти. Всего за полгода было выявлено более тысячи нарушений, для устранения которых прокуроры вынесли более 230 представлений, принесли 200 протестов на противоречащие законодательству правовые акты, включая вынесенные бизнесменам штрафы, а также объявили более 90 предостережений.

"Всего в первом полугодии 2022 г. по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 260 должностных лиц органов государственной власти", — резюмировали в прокуратуре.

Ранее президент Владимир Путин распорядился отменить большинство плановых проверок бизнеса.