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Новости 11:50

Прокуратура Петербурга помешала проведению 500 внеплановых проверок бизнеса за полгода

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга помешала проведению 500 внеплановых проверок бизнеса за полгода

За первые шесть месяцев 2022 года петербургская прокуратура пресекла около 500 внеплановых проверок бизнеса, отчиталась пресс-служба ведомства 5 августа. Речь идет о соблюдении введенного в России моратория на ревизии со стороны контролирующих органов, призванного облегчить административное давление на предпринимателей.

"Все внеплановые проверки проводятся только после согласования с центральным аппаратом прокуратуры города и в исключительных случаях — в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью людей, а также по жалобам жильцов в отношении организаций, управляющих жилым фондом", — указали в прокуратуре.

Надзорное ведомство пресекло нарушения прав предпринимателей во всех сферах взаимодействия бизнеса с органами госвласти. Всего за полгода было выявлено более тысячи нарушений, для устранения которых прокуроры вынесли более 230 представлений, принесли 200 протестов на противоречащие законодательству правовые акты, включая вынесенные бизнесменам штрафы, а также объявили более 90 предостережений.

"Всего в первом полугодии 2022 г. по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 260 должностных лиц органов государственной власти", — резюмировали в прокуратуре.

Ранее президент Владимир Путин распорядился отменить большинство плановых проверок бизнеса.


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