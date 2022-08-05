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Новости 12:59

Минэкономразвития предрекает рост безработицы осенью

фото ЗакС политика Минэкономразвития предрекает рост безработицы осенью

Грядущей осенью в России следует ждать подъема безработицы, заявил 5 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом он поспешил назвать наблюдаемый сейчас уровень безработицы в стране "рекордно низким".

"У нас действительно она [безработица] второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях — 3,9 %, в то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости, поэтому это те индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть", — цитирует заявление министра РИА "Новости".

"Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит — ситуация контролируема", — заключил Решетников. Чиновник также заявил, что предприятия в стране пытаются поддерживать трудовые коллективы, а государство занимается поддержкой бизнеса.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова озвучила цифры официальной безработицы в России. Они оказались ровно такими же, что и за полмесяца до этого.


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