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Новости 13:20

Россия высылает четырнадцать болгарских дипломатов

фото ЗакС политика Россия высылает четырнадцать болгарских дипломатов

Российский МИД опубликовал заявление, в котором выражается решительный протест в отношении болгарских властей и говорится о высылке четырнадцати дипломатических сотрудников этой страны. Ведомство, как это случается регулярно, позиционирует меру как симметричный ответ на недружественные действия: ранее Болгария объявила персонами нон грата семьдесят российских госслужащих. Для министерства этот поступок оказался неприемлемым и "ничем не мотивированным". Таким же образом РФ отнеслась к введению Болгарией квот на численность дипломатического и административного штата и временному закрытию Генконсульства в пятом по величине городе Русе.

"Считаем, что подобные действия не только наносят существенный урон традиционным связям между нашими странами, ущемляют права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, лишь бы навредить России", - гласит текст заявления.

Ответственность за ухудшение отношений между двумя странами МИД возлагает на премьер-министра Кирила Петкова, полагая, что проводимая им внешняя политика не совпадает с подлинными интересами болгар.


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