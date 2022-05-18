ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:58

Россия высылает более трех десятков французских дипломатов

фото ЗакС политика Россия высылает более трех десятков французских дипломатов

Российский МИД, пригласив 18 мая на очную беседу французского посла Пьера Леви, объявил ему о зеркальной мере, которую российская сторона приняла в отношении дипломатов Франции на своей территории. Статус персон нон грата получили 34 из них, что чиновники преподнесли как ответ на аналогичное "провокационное и ничем не обоснованное решение" Парижа, ранее выславшего 41 российского дипломата. Ведомство, принимая симметричные меры, констатировало ухудшение взаимоотношений между двумя странами и ущерб, нанесенный "конструктивному двустороннему сотрудничеству". У коллег Леви теперь есть две недели на то, чтобы покинуть Россию.

Накануне МИД объявил персонами нон грата двоих финских дипломатов, вскоре после чего сообщил о выходе РФ из Совета государств Балтийского моря из-за "русофобии и лжи", которые российская сторона все чаще стала наблюдать в поведении руководства этого органа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама