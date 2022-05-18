Россия высылает более трех десятков французских дипломатов

Российский МИД, пригласив 18 мая на очную беседу французского посла Пьера Леви, объявил ему о зеркальной мере, которую российская сторона приняла в отношении дипломатов Франции на своей территории. Статус персон нон грата получили 34 из них, что чиновники преподнесли как ответ на аналогичное "провокационное и ничем не обоснованное решение" Парижа, ранее выславшего 41 российского дипломата. Ведомство, принимая симметричные меры, констатировало ухудшение взаимоотношений между двумя странами и ущерб, нанесенный "конструктивному двустороннему сотрудничеству". У коллег Леви теперь есть две недели на то, чтобы покинуть Россию.

Накануне МИД объявил персонами нон грата двоих финских дипломатов, вскоре после чего сообщил о выходе РФ из Совета государств Балтийского моря из-за "русофобии и лжи", которые российская сторона все чаще стала наблюдать в поведении руководства этого органа.