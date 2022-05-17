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Новости 13:55

Россия высылает двоих финских дипломатов

фото ЗакС политика Россия высылает двоих финских дипломатов

Российский МИД на своем сайте объявил о признании персонами нон грата двоих сотрудников посольства Финляндии в Москве. Протест представители ведомства выразили лично финскому послу Антти Хелантеря, подав свое решение как ответ на высылку двоих сотрудников российского посольства в Хельсинки.

Кроме того, своим жестом МИД выразил несогласие с "конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов".

Напомним, что в конце прошлой недели финские президент и премьер-министр объявили о готовности вступить в НАТО. Днем позже российский президент Владимир Путин счел, что само по себе расширение НАТО на север Европы не создает для его страны "непосредственной угрозы". При этом совсем иначе Путин смотрит на возможное расширение военной инфраструктуры североатлантического альянса.


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