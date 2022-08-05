Группа по расследованию антироссийской деятельности объявила Урганта "агентом иностранного влияния"

Созданная на базе партии "Справедливая Россия — За правду" инициативная группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры опубликовала список "агентов иностранного влияния", выступающих против спецоперации на Украине, а также их "пособников" в госструктурах. Всего в перечень попали шесть человек, при этом найти кандидата на замещение одной из позиций авторам так и не удалось.

Сам список опубликован на сайте ГРАД, он представляет собой род таблицы, где в левой колонке перечислены "агенты иностранного влияния", напротив почти каждого из которых виднеется якобы покрывающий его "приспешник" из госструктур. Так, авторы объявили "агентом" шоумена Ивана Урганта, попутно обвинив в покровительстве ему гендиректора Первого канала Константина Эрнста, а также режиссера Александра Молочникова (с "приспешником" в лице директора Большого театра Владимира Урина).

Несколько особняком стоит в списке группа "Би-2", что объясняется отсутствием у нее явно указанного "приспешника". Члены ГРАД указали, что это должен быть некто, способствовавший выступлению музыкантов на Суперкубке по футболу в Петербурге, однако имени и фотографии его не привели. Заметим, что в июле лидер СРЗП Сергей Миронов уже поднимал вопрос участия "Би-2" в мероприятии, при этом среди потенциально ответственных в его речи мелькали "губернатор" и "замечательный Газпром".

По сообщению "Парламентской газеты", накануне ГРАД направила обращения руководству Первого канала, в Большой театр, а также в Минкультуры, Минцифры и Минспорта с предложением прекратить сотрудничество с деятелями культуры, внесенными в список "агентов". Также они попросили предоставить информацию о том, кто стоял за выступлением "Би-2" на "Газпром Арене".

Инициатором создания ГРАД стал писатель Захар Прилепин, в группу вошли депутаты от СРЗП, ЛДПР и "Новых людей", сенаторы и деятели культуры.

Фото: Иван Ургант/ Telegram