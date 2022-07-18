Миронов посмотрел в глаза беженцам

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

Сергей Миронов встретился в Петербурге с беженцами из Донбасса. Они рассказали лидеру "Справедливой России", как на родине были разрушены их дома и как здесь они столкнулись с бюрократией. Миронов заверил, что Россия обязательно включит новые территории в свой состав и всё наладится. Он пообещал помочь финансово, некоторым даже выдал деньги из своего кошелька. Время от времени депутат отвлекался от общения и делал важные заявления на камеру.

Лидер "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов - один из самых яростных сторонников военной спецоперации в Украине. Дня не проходит, чтобы он не клеймил Запад и не славил российскую армию. Он лично ездил в занятый Вооруженными силами России Мариуполь и придумал новое, более актуальное на его взгляд, название для города Калининград.

В дни думских каникул Миронов отправился в родной Петербург, где в штабе партии встретился с жителями Мариуполя, Донецка и Лисичанска, которые были вынуждены уехать из родных мест. На встречу в расписании политика был выделен час. Помимо переселенцев, на нее пригласили критиков транспортной реформы и противников реновации. Недовольным горожанам пришлось ждать в коридоре - первыми к лидеру справороссов пригласили беженцев. Все они держали в руках листы бумаги, на которых заранее расписали свои проблемы и потребности.

Миронов появился с небольшим опозданием. На его пиджаке был большой желтый значок с буквой Z цветов георгиевской ленты. Первая посетительница - женщина лет 60 - уже заняла место за столом напротив и была готова начать. Но лидер справороссов, извинившись, сперва обратился к телекамерам.

- Воспользуюсь, коллеги, возможностью. Мои коллеги-депутаты практически всех фракций просили задать такой вопрос: почему у нас на Суперкубке, на "Зенит-арене" выступала группа БИ-2? Этим вопросом они хотели уточнить, а это чья… Я даже не буду говорить "безалаберность", а просто вредительство. Просто наплевательское отношение к тем, кто сегодня кровь проливает, - повысил голос Миронов. - Вот это - губернатор? Либо это у нас замечательный "Газпром"? Кто вообще рулит в стране?

Переходя к теме встречи, депутат заметил, что сейчас перед ним находятся жители городов Донбасса, "которые знают на себе, что такое война, что такое нацизм".

- Я из города Мариуполя Донецкой области, - начала свою историю первая посетительница. - Сюда мы приехали 13 апреля. В Мариуполе мы потеряли всё, потеряли свой дом, из гаража украли машину.

В Петербург к родственникам она выехала с большой семьей. Дома сгорели все накопления. Здесь они не могут получать пенсию и устроиться на работу, поскольку без гражданства сделать это очень сложно. Семью пригласили подать документы на российские паспорта 4 августа.

- Мы пережили страшный ад. Я никому не пожелаю того ада, который мы пережили в Мариуполе, - рассказала пенсионерка.

От депутата она просила помочь ускорить процесс предоставления гражданства и посодействовать в выдаче компенсации потерянного жилья.

- Потому что мы сейчас бомжи. Мы снимаем квартиру, платим большие деньги, - отметила посетительница, вытирая слезы. - Хоть что-то бы нам компенсировать. Потому что всё, что я нажила за свою жизнь - я все-таки стоматолог, я имела какие-то средства, - это всё сгорело.

Миронов начал ответ издалека. Он рассказал, как видел своими глазами разрушенный Мариуполь и порадовался, что восстанавливать приазовский город взялся Петербург.

- Но почему тогда Тульская область подключается? - обратился лидер "Справедливой России" к присутствовавшим журналистам. - Что, у Питера силенок что ли не хватает? Питер мог бы полностью взять на себя… Но это ладно. Вам мы поможем, обязательно поможем, - пообещал депутат своей собеседнице.

Справоросс заверил женщину, что займется вопросом выдачи гражданства и пришлет небольшую материальную помощь от партии. Он высказался в принципе за систематическую финансовую поддержку пострадавших беженцев, заявив, что скоро ДНР, ЛНР и некоторые другие части Украины могут войти в состав России.

После этого депутат снова обратился к журналистам. Он рассказал о беженцах из Мариуполя, которые заселены в пункт временного размещения в поселке Царицыно озеро, неподалеку от Тихвина Ленинградской области. Волонтеры, которые поддерживают контакт с местными переселенцами, сообщают о нехватке средств первой необходимости. Одно из последних таких сообщений касалось острой нужды в стиральном порошке.

- Коллеги-журналисты, у меня есть информация, что там очень тяжелая ситуация. Не хватает элементарных вещей: мыла, стирального порошка, туалетной бумаги. Я считаю, что это абсолютно недопустимо. Своим коллегам по Ленинградской области скажите, пусть съездят, посмотрят, что там вообще происходит, почему там люди испытывают такие неудобства, - предложил Миронов.

После этого депутат вновь повернулся к посетительнице, чтобы сказать ей на прощанье слова поддержки:

- Всё наладится. Вот этот слоган "Мы своих не бросаем" - это должно быть кредо нашей жизни.

"Средства к существованию заканчиваются"

Следом место напротив лидера "Справедливой России" заняла жительница Донецка. Беженкой она стала второй раз в жизни - впервые ее дом разрушили в 2014 году. В отличие от первой посетительницы, у нее есть российский паспорт, однако проблем все равно не меньше. На работу не берут, ссылаясь на отсутствие местной прописки. По той же причине невозможно получить льготные лекарственные препараты. Чтобы получить временное убежище, необходимо пройти несколько кругов бюрократии.

Миронов пообещал обеспечить лекарствами, выдать материальную помощь и постараться помочь по другим вопросам.

Фельдшер из Мариуполя рассказала, что не может устроиться на работу - не удается легализовать свой диплом о высшем образовании. По ее словам, работодатель требует вкладыш с оценками, который сгорел.

- Помогите нам как-то, чтобы признали мой диплом и я устроилась на работу. Средства к существованию у нас заканчиваются, - попросила посетительница.

Следом свои истории рассказали две жительницы Лисичанска. Этот город народная милиция ЛНР и российская армия заняли только в июле. Обе женщины до Петербурга добрались своим ходом. Одна вместе с мужем, инвалидом-чернобыльцем, 28 марта приехала сюда к своим сыновьям. Единовременную помощь семья не получила. Другая женщина прибыла в Петербург к родственникам перед началом специальной военной операции и осталась здесь после 24 февраля.

- Я не попадаю под беженца, потому что я пересекла границу 18-го [февраля] в ноль часов, а беженцы начались 18-го числа с 16 часов. И мне никакой помощи. Но я свидетельство получила о временном убежище, - рассказала жительница Лисичанска.

Женщины посетовали, что денег у них не хватает даже, чтобы оплатить госпошлины на российские паспорта. Сумма пошлины до недавнего времени составляла 3,5 тысячи рублей. Миронов тут же полез в сумку и достал три пятитысячные купюры. Одну банкноту дал одной жительница, две - другой, чтобы расплатилась за себя и за мужа. Женщины пытались протестовать, но справоросс настоял. Одна из посетительниц повернулась к операторам и попросили не снимать происходящее, после чего убрала руки, в которых держала деньги, под стол.

На днях президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий жителей ДНР и ЛНР от уплаты госпошлин. Он уже вступил в силу. Миронов даже вспомнил об этом, но как-то сумбурно, и деньги все равно отдал.

- Пока мы закон принимаем, чтобы отменили, но там, значит… Более того, мы его даже уже приняли, только он еще пока… - так и не закончил свою мысль депутат, пока раздавал купюры.

Переговорив со всеми посетителями лидер "Справедливой России" поспешил в машину. Во вторник он должен провести встречи в Великом Новгороде, а в среду пообещал вернуться в Москву и сразу же взять в работу проблемы беженцев. Через 20 минут после того, как автомобиль Миронова отъехал от петербургского штаба партии, в его Telegram-канале появился пост о трансгендере-адмирале из США.

Сергей Еремеев