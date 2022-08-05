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Новости 13:46

Историко-культурную ценность здания ВНИИБ определит еще одна экспертиза

фото ЗакС политика Историко-культурную ценность здания ВНИИБ определит еще одна экспертиза

Горсуд Петербурга на очередном заседании, связанном с судьбой "сталинского" здания бывшего института бумажной промышленности (ВНИИБ), назначил новую экспертизу. Как сообщает градозащитное движение "Живой город", на этот раз устанавливать историко-культурную ценность здания на площади Мужества будет эксперт Олеся Чайникова, предложенный застройщиком. Градозащитникам известно, что она работает заместителем начальника службы реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ "Петергоф". На составление экспертного заключения ей выделили 35 дней.

Примечательно, что на судебном заседании и истцы, защищающие бывший институт от сноса, и представители КГИОП предлагали альтернативных специалистов, но суд предпочел вариант, инициированный строительной компанией "ФСК".

Заключение предыдущей экспертизы, проведенной Маргаритой Штиглиц и Михаилом Мильчиком, гласило, что здание на 2-м Муринском, 49 в стиле сталинского неоклассицизма заслуживает включения в реестр региональных памятников. Этот вопрос и является предметом судебного спора, который тянется больше трех лет. Подробнее о конфликте читайте в материале ЗАКС.Ру.


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