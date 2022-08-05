ЦБ рекомендовал банкам за полмесяца предупреждать клиентов об изменениях

Банк России выпустил 5 августа обращение к крупнейшим розничным банкам с просьбой заранее извещать клиентов о планируемых изменениях. По мнению ЦБ, гражданам следует предоставлять не менее 15 дней на раздумья о согласии или несогласии с нововведениями.

"Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях — например, не менее чем за 15 дней. Регулятор считает, что у клиентов должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны они или нет обслуживаться по новым правилам", — говорится в сообщении ЦБ.

В финансовом регуляторе отметили, что в настоящее время российские банки адаптируются к работе в условиях введенных санкций и пересматривают параметры и содержание предлагаемых услуг. При этом участники рынка должны "своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях", чтобы те понимали причины их появления, добавили в ЦБ.

Ранее в Центробанке заявили, что ожидают менее сильный спад в российской экономике, чем предполагалось ранее.