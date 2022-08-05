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Новости 15:05

В ЛНР заявили о визите Шнурова

фото ЗакС политика В ЛНР заявили о визите Шнурова

Администрация города Стаханова в ЛНР заявила 5 августа в своем Telegram-канале о том, что музыкант Сергей Шнуров якобы посетил самопровозглашенную Луганскую народную республику. В подтверждение своих слов авторы поста приложили фотографию с тремя мужчинами в камуфляжной форме.

"Неожиданные гости, — говорится в публикации. — Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, [бизнесмен] Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР".

Вскоре, однако, со стороны исполнителя  последовало опровержение новости. Пресс-секретарь группы "Ленинград" Дмитрий Гугучкин заявил в комментарии ТАСС, что на фотографии находится не Сергей Шнуров. По его словам, музыкант сейчас вернулся из отпуска и отбыл для работы в Турцию, и потому никак не мог быть в ЛНР.

"Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР", — приводит слова Гугучкина агентство.

Фото: Telegram-канал "СтаханоV | Администрация города"


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