Представитель "Ленинграда" отрицает визит Шнурова в ЛНР

Музыкант Сергей Шнуров не приезжал в Луганскую народную республику, а появившаяся в интернете фотография, на которой он якобы запечатлен, есть лишь следствие обработки изображения в фоторедакторе, заявил в комментарии ТАСС пресс-секретарь "Ленинграда" Дмитрий Гугучкин.

"Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР", — гласит комментарий представителя группы.

Днем 5 августа администрация города Стаханова в ЛНР выложила снимок с тремя мужчинами в камуфляже. Согласно комментарию к изображению, одним из них был Сергей Шнуров, а фотография была сделана в городе Ирмино на территории ЛНР.

Изначально изображение появилось в Instagram** актера Георгия Болонева. Спустя несколько часов в комментариях к посту появилась возмущенная запись с официального аккаунта Шнурова. Автор комментария обвинил актера в том, что тот использовал фоторедакторы, чтобы наложить лицо музыканта на чье-то другое.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена