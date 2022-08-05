В Петербурге начали ремонт дома Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества

На Васильевском острове стартовала реставрация доходного дома В.И. Упатчева, А.И. Шульгина и И.Н. Реутова, известного также как дом Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества. Разрешение на установку строительных лесов и ограждений по адресу 13-я линия В.О., 30, дала Государственная административно-техническая инспекция, о чем сообщается на сайте Смольного. До мая 2024 года приводить в порядок старинную шестиэтажку будет ООО "Возрождение Петербурга".

История доходного дома берет свое начало в 1914 году. Длительное проектирование и строительство прерывалось двумя революциями, и в своем нынешнем виде здание под названием "Р.Ж.С.К.Т" оформилось только в 1920 году. Во второй половине советской эпохи здесь располагались детские сады. Региональным памятником дом признали только в прошлом году.