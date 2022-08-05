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Новости 17:03

Россияне смогут въехать в Латвию только для похорон близкого родственника

фото ЗакС политика Россияне смогут въехать в Латвию только для похорон близкого родственника

Латвия приостановила на неопределенный срок выдачу виз россиянам "в связи с международной ситуацией", о чем сообщается на сайте латвийского посольства в РФ.

В официальном Twitter-аккаунте посольство дополнило свое объявление. Согласно уточнению, визы не выдаются ни при каких обстоятельствах, "кроме участия в похоронах близкого родственника".

Отметим, что латвийский МИД объявил о прекращении выдачи туристических виз россиянам в первый же день военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля, однако рабочие и гуманитарные визы россиянам впоследствии продолжали оформлять.


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