Минюст уволил сотрудника за критику властей и правку статьи о спецоперации в украинской "Википедии"

Юрист Николай Колпаков судится с Министерством юстиции после своего увольнения оттуда, рассказал 5 августа проект "Роскомсвобода". По информации проекта, изначально ему предложили уйти по собственному желанию, но позже уволили с формулировкой "за несоблюдение ограничений, установленных законодательством о государственной службе".

Как пишет "Роскомсвобода", предложение уволиться со службы поступило Колпакову 11 апреля. Спустя четыре дня его лишили работы, указав причиной критические высказывания в интернете в адрес действующей власти, а также внесенные правки в статью о спецоперации в украинской "Википедии".

По сообщению Колпакова, анонимные жалобы на его воззрения поступали руководству и прежде, однако до сих пор их оставляли без внимания. Ситуация изменилась с началом спецоперации 24 февраля 2022 года.

Колпаков не согласился с формулировкой, по которой состоялось увольнение, и подал на Минюст в суд. Рассмотрением иска занимается Тимирязевский суд Москвы, последнее заседание должно было состояться 3 августа, но было отложено по "иным причинам". Следующее заседание намечено на 2 сентября.

В беседе с "Медиазоной"* уволенный юрист заявил, что занимается правками "Википедии" с 2006 года, при этом в интернет-энциклопедии можно встретить "группировки" редакторов с различными политическими взглядами. Сам он не видит ничего странного в том, чтобы работать в госорганах, обладая при этом критическим подходом к власти.

"Я считаю, что госслужба — это срез общества, где должны быть представлены люди со всеми точками зрения", — заявил Колпаков "Медиазоне"*, отметив при этом, что "частное мнение никто не запрещал".

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента