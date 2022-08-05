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Комблаг переводит подведомственные предприятия в режим повышенной готовности из-за непогоды

фото ЗакС политика Комблаг переводит подведомственные предприятия в режим повышенной готовности из-за непогоды

Комитет по благоустройству разослал телефонограммы во все дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга с требованием привести сотрудников и технику в состояние повышенной готовности, проинформировала 5 августа пресс-служба комитета. Это связано с ожидаемым в городе в субботу штормом.

"Руководители подведомственных организаций должны обеспечить организацию аварийных бригад для оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий", — сообщили в комблаге. Специалистам следует обращать особенное внимание на застои воды близ пешеходных переходов, остановок и станций метро. Садово-парковые предприятия должны выделить дежурные группы на случай нештатных ситуаций в зеленых зонах города, включая падение деревьев и веток.

В субботу в Петербурге ожидаются грозы, ливни, град и ветер скоростью до 27 м/с, передает комблаг со ссылкой на прогноз метеорологической службы касательно приближения штормового фронта. Сейчас сады и парки в городе открыты, решение об их закрытии примут исходя из погодных условий 6 августа.

Горожан просят быть осторожными, не гулять и не парковать автомобили вблизи деревьев и высоких конструкций. В случае подтоплений или падения деревьев петербуржцев просят звонить по круглосуточному номеру дежурной службы 314-60-13.

Ранее Смольный распространил сообщение об объявлении "оранжевого" уровня погодной опасности в субботу.


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