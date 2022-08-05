В следующем году РЖД намерены увеличить количество турпоездов

В Российских железных дорогах ожидают роста популярности туристических поездов, приводит 5 августа Telegram-канал компании слова первого замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елены Раковой. По ее словам, РЖД рассчитывают перевезти по итогам 2022 года на 20 % больше пассажиров в туристических поездах, чем в прошлом году.

"В нашей копилке уже более 25 туристических маршрутов, пролегающих более чем по 35 регионам РФ, — заявила Ракова. — Все они оказались очень востребованы, а сам железнодорожный туризм становится все более популярным. По итогам текущего года ожидаем перевезти в турпоездах около 400 тысяч пассажиров, что на 20 % больше, чем в прошлом году".

Ракова отметила, что в следующем году компания продолжит расширять количество маршрутов и охват регионов программой турпоездов. По ее словам, сейчас в проработке находятся маршруты "Уральский экспресс", "Гастро Тур ЮГ", "К северному сиянию" и другие.