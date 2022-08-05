Роскомнадзор заблокировал 20-е по счету "зеркало" "Бумаги"

Петербургское издание "Бумага" сообщило 5 августа о блокировке Роскомнадзором 20-го по счету "зеркала" своего сайта. Последняя на текущий момент копия ресурса была создана в среду, 3 августа.

"Сотрудники Роскомнадзора трудятся в поте лица даже в пятницу вечером!" — прокомментировали блокировку сотрудники в Telegram-канале издания. О появлении нового "зеркала" они пообещали известить читателей позднее.

Сайт "Бумаги" был заблокирован Роскомнадзором 12 марта во исполнение требования Генпрокуратуры от 24 февраля. С тех пор онлайн-СМИ существует при помощи "зеркал", доступ к которым раз за разом блокирует РКН.