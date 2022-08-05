ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:45

Роскомнадзор заблокировал 20-е по счету "зеркало" "Бумаги"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал 20-е по счету "зеркало" "Бумаги"

Петербургское издание "Бумага" сообщило 5 августа о блокировке Роскомнадзором 20-го по счету "зеркала" своего сайта. Последняя на текущий момент копия ресурса была создана в среду, 3 августа.

"Сотрудники Роскомнадзора трудятся в поте лица даже в пятницу вечером!" — прокомментировали блокировку сотрудники в Telegram-канале издания. О появлении нового "зеркала" они пообещали известить читателей позднее.

Сайт "Бумаги" был заблокирован Роскомнадзором 12 марта во исполнение требования Генпрокуратуры от 24 февраля. С тех пор онлайн-СМИ существует при помощи "зеркал", доступ к которым раз за разом блокирует РКН.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама