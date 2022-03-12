Петербургское издание "Бумага" заблокировали на территории России

Вслед за остальными независимыми СМИ, освещавшими события на Украине, блокировке подверглось петербургское издание "Бумага": соответствующее решение принял отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор. Согласно информации, отображённой в реестре ведомства, издание заблокировали ввиду требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

В редакции "Бумаги" сообщили, что никаких предварительных уведомлений о блокировке и её причинах от Роскомнадзора не получали. Несмотря на введённые ограничения журналисты обещают продолжить свою работу.

"С начала военных действий "Бумага" честно освещала ситуацию в Украине, мы следовали и продолжаем следовать стандартам качественной журналистики", — заявили в "Бумаге".

Напомним, с начала "специальной военной операции" на Украине блокировке подверглись десятки российских независимых СМИ.

Добавим также, что ранее Роскомнадзор известил, что полностью заблокирует Instagram на территории страны в 00:00 14 марта.