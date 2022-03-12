ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:03

Петербургское издание "Бумага" заблокировали на территории России

фото ЗакС политика Петербургское издание "Бумага" заблокировали на территории России

Вслед за остальными независимыми СМИ, освещавшими события на Украине, блокировке подверглось петербургское издание "Бумага": соответствующее решение принял отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор. Согласно информации, отображённой в реестре ведомства, издание заблокировали ввиду требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

В редакции "Бумаги" сообщили, что никаких предварительных уведомлений о блокировке и её причинах от Роскомнадзора не получали. Несмотря на введённые ограничения журналисты обещают продолжить свою работу.

"С начала военных действий "Бумага" честно освещала ситуацию в Украине, мы следовали и продолжаем следовать стандартам качественной журналистики", — заявили в "Бумаге".

Напомним, с начала "специальной военной операции" на Украине блокировке подверглись десятки российских независимых СМИ.

Добавим также, что ранее Роскомнадзор известил, что полностью заблокирует Instagram на территории страны в 00:00 14 марта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама