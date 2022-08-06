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Новости 12:58

Фигурантам дел о "лжеминировании" в Петербурге начали возвращать изъятую при обысках технику

фото ЗакС политика Фигурантам дел о "лжеминировании" в Петербурге начали возвращать изъятую при обысках технику

Петербургским активистам, которые ранее стали фигурантами уголовных дел о "лжеминировании", стали возвращать изъятую в ходе обысков технику, пишет "Бумага" в своём Telegram-канале.

Ноутбуки и телефоны - иногда только один из предметов - получили четверо из семи опрошенных изданием активистов, которые в марте и мае попали под уголовное преследование в рамках дел о "минировании" отдела полиции и филиала РАНХиГС.

Адвокат одного из участников разбирательства рассказал, что его подзащитному вернули изъятое именно по ходатайству защиты, однако прекращать уголовное дело не стали ввиду того, что предварительное следствие пока не завершено.

Зампредседателя Либертарианской партии России Рина Мацапулина в разговоре с "Бумагой" сообщила, что ей тоже вернули её технику. При этом с неё сняли статус подозреваемой.

Также изъятые вещи получили активистка Юлия Карпухина и основательница  движения "Маяк" Дарья Хейкинен. Первая при этом по-прежнему имеет статус подозреваемой.

Напомним, 5 августа силовики прекратили уголовное преследование фем-активистки Лёли Нордик, которая являлась фигуранткой дела о "лжеминировании" отдела полиции.


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