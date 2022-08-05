Полиция прекратила дело о лжеминировании против фем-активистки Нордик

В Петербурге следователь следственного управления УМВД России по Адмиралтейскому району вынес постановление о прекращении уголовного дела против фем-активистки Лели Нордик, рассказал 5 августа в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. Петербурженка проходила подозреваемой по уголовному делу о телефонном терроризме (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

"Прекратить уголовное преследование в отношении Нордик Лели Александровны <...> по основанию, предусмотренному п. 1 части первой 27 УПК РФ, в связи с непричастностью к совершению преступления", — говорится в постановлении следователя.

По версии следствия, 1 марта 2022 года некто неизвестный позвонил с сообщением о минировании 77-го отдела полиции, эта информация оказалась ложной. Спустя несколько дней петербургские правоохранители провели обыски у ряда правозащитников и активистов из-за звонков о лжеминированиях, среди прочих они нагрянули и к Нордик из-за звонка в 77 ОП. Активистку задержали, через двое суток выпустили на свободу.

Как отметил Чиков, в настоящее время Нордик обжалует в суде незаконное задержание.

Ранее Горсуд Петербурга увеличил с одной до двадцати тысяч рублей размер компенсации Нордик за незаконное задержание на акции 21 апреля 2021 года.