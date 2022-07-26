Горсуд Петербурга в 20 раз увеличил активистке Нордик сумму компенсации за задержание

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу фем-активистки Лели Нордик по делу о выплате компенсации морального вреда за незаконное задержание на акции 21 апреля 2021 года. Согласно вынесенному решению, МВД должно будет выплатить ей 20 тысяч рублей, сообщил 26 июля юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

"Сегодня Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Лели Нордик и увеличил размер компенсации до 20 000 рублей. Интересы истца представляет адвокат Олег Фазульянов", — написал Чиков.

На митинге в апреле 2021 года Нордик стола с плакатом "Государство бьет ногой в живот. Свободу политзаключенным", задержавшие ее сотрудники полиции не представились и не объяснили причину задержания. На активистку был составлен протокол об организации массового скопления людей, повлекшем нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП), позже Фрунзенский райсуд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Защите активистки удалось добиться отмены решения. Позже Смольнинский районный суд назначил Нордик компенсацию от МВД в размере одной тысячи рублей. В ответ она подала апелляцию, посчитав сумму недостаточной.

В начале марта Нордик наравне с другими петербургскими активистами стала фигуранткой уголовного дела о телефонном терроризме (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.