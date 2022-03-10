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Новости 12:12

МВД выплатит фем-активистке Нордик 1000 рублей за незаконное задержание

фото ЗакС политика МВД выплатит фем-активистке Нордик 1000 рублей за незаконное задержание

Смольнинский районный суд Петербурга обязал МВД выплатить петербургской фем-активистке Леле Нордик 1000 рублей за незаконное задержание на прошлогодней акции 21 апреля и проведенную ночь в отделе полиции, сообщила "Апология" 10 марта. 

Нордик задержали на митинге 21 апреля в поддержку политика Алексея Навального возле Театра юного зрителя. Она стояла с плакатом "Государство бьет ногой в живот. Свободу политзаключенным". Сотрудники полиции, схватившие Нордик, не представились и не объяснили ей причину задержания. На нее составили протокол по статье о организации массового скопления людей, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Фрунзенский районный суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей, который позже удалось отменить. 

Сейчас Нордик находится под подпиской о невыезде из-за статуса подозреваемой по уголовному делу о ложном сообщении о минировании социальных объектов (ч. 2 ст. 207 УК). Кроме нее фигурантами дела стали еще несколько петербургских активистов, у которых накануне протестной акции 6 марта прошли обыски

Константин Леньков, Фото: vk.com/ Лёля Нордик


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