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16:53

Петербургский суд оштрафовал художницу Лелю Нордик на 10 тысяч за участие в акции 21 апреля

фото ЗакС политика Петербургский суд оштрафовал художницу Лелю Нордик на 10 тысяч за участие в акции 21 апреля

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал художницу и активистку Лелю Нордик на 10 тысяч рублей за участие в протесте 21 апреля, сообщает Telegram-канал "Апологии протеста". Там же уточняется, что девушку привлекли по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП), 

Как сообщила сама Нордик на своей странице в Facebook, ее задержали на протестной акции 21 апреля около Театра юных зрителей. Там активистка стояла с плакатом "Государство бьет ногой в живот. !Свободу политзаключенным" (пунктуация сохранена). Ночь она провела в 12-м отделе полиции, следует из информации в соцсетях художницы.

Нордик сообщила, что вместе с ней в отделе ночевала Ануш Панина. Ей Фрунзенский районный суд дал пять суток ареста за участие в акции 21 апреля, рассказала ЗАКС.Ру знакомая художницы Галя Лурье.

Напомним, в январе у Нордик, как и многих других активистов, прошли обыски по месту прописки. Причина - уголовное дело о якобы приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения на акции 23 января. 

Протестный митинг в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального прошли 21 апреля сразу в нескольких российских городах. В Петербурге жители планировали собраться на Дворцовой площади, но правоохранительные органы заранее ее перекрыли. Протестующие прошли по городу несколькими маршрутами и завершили акцию у ТЮЗа. Подробнее о том, как прошла акция - в материале ЗАКС.Ру.  

София Саттарова

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