У активистов в ходе утренних обысков изъяли всю технику - они проходят как свидетели по делу о перекрытии дорог 23 января

Руководитель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански сообщил ЗАКС.Ру, что после утреннего обыска его доставили в 74 отдел полиции для дачи объяснения по возбужденному уголовному делу о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ) по событиям 23 января. Врански уточнил, что в деле фигурирует как свидетель. При этом, в отделе полиции он провел около четырех часов, сообщил активист. По его словам, сотрудники правоохранительных органов интересовались его биографией, общественной деятельностью и знакомствами с другими активистами. Среди последних полицейских интересовали глава Штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова, Александр Тонконогов, сторонник "Весны" Тимофей Тумашевич, глава "Альянса учителей" Даниил Кен, сторонники Либертарианской партии России Марина Мацапулина, Денис Луговский и другие, сообщил Врански.

По его словам, в отделе он заявил, что не был на акции 23 января. При этом, при обыске у него изъяли компьютер и телефон, рассказал Врански. Аргументировали это наличием данных о том, что активисту в сообщения прислали информацию, имеющую отношение к уголовному делу, заявил руководитель "Красивого Петербурга".

- Я так понимаю, что по этой статье, они могут абсолютно к любому зайти и делать все, что хотят. То есть меня сегодня с восьми до трех часов просто держали, не допуская куда-либо пойти, они оказывали давление на мою семью… - рассказал Врански.

Также утром 31 января полиция пришла еще к шестерым людям. В частности, муниципальный депутат МО "№72" Владимир Волохонский сообщил ЗАКС.Ру, что полиция приходила по месту его прописки - в квартиру матери. Там провели обыск и изъяли у женщины жесткий диск, рассказал мундеп. По его словам, правоохранители звонили ему и требовали прибыть на обыск, но он отказался, так как болеет коронавирусом и не хочет заразить свою родственницу. Тогда депутата попросили явиться в отделение на Лиговском проспекте. Обыск же проходил также по уголовному делу по статье 267 УК РФ, добавил Волохонский. Он уточнил, что пока не знает, в качестве кого фигурирует в деле.

Активистка Леля Нордик написала на своей странице в Facebook, что к ней по месту прописки также приходили с обыском. Причина - уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения на акции 23 января, сообщила Нордик.

Экс-глава Штаба Навального в Петербурга Полина Костылева сообщила на своей странице в Facebook, что к ней полиция пришла по уголовному делу о воспрепятствовании движению транспорта. Она предупредила, что несколько дней не будет выходить на связь. В чем именно причина этого: изъятие всей техники или задержание - Костылева не пояснила.

О том, что к ним домой приходила полиция, писали руководитель "Альянса учителей" в городе Даниил Кен и правозащитница Евгения Литвинова. Сейчас на странице в Facebook последней сообщается, что у нее также изъяли всю технику по делу о перекрытии дорог. "ОВД-Инфо" также сообщало, что обыски проходили у сторонницы "Весны" Софьи Уляшевой. С ней связаться ЗАКС.Ру не удалось.

София Саттарова

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