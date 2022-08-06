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Новости 13:58

Mash: В медучреждениях Москвы вводят масочный режим

фото ЗакС политика Mash: В медучреждениях Москвы вводят масочный режим

В московские медучреждения возвращается масочный режим, соответствующий указ для столичных поликлиник и больниц поступил от городского департамента здравоохранения, пишет Telegram-канал Mash.

Руководству медучреждений дан указ запастись антисептиками, перчатками, масками и противовирусными препаратами. Кроме того, не разрешается допускать к работе с пациентами граждан, имеющих признаки инфекционного заболевания. Также рекомендуется систематически обрабатывать помещения ультрафиолетом.

Отныне родственникам больных, которые хотят навестить пациентов, воспрещается проход в стационары. А всем входящим медики обязаны рассказывать о важности вакцинации от COVID-19.

Напомним, ранее масочный режим ввели в медучреждениях Ленинградской области.


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