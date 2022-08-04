Администрация Ленобласти возвращает масочный режим в медучреждениях

В связи с наблюдаемым ростом заболеваемости коронавирусом администрация Ленобласти вводит частичные ограничения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 4 августа.

"Провёл заседание суженного штаба по ковиду. Фиксируем рост заболеваемости, преимущественно в легкой и бессимптомной формах. Решение — минимальные ограничения", — написал Дрозденко.

По его словам, речь идет о возвращении масочного режима при посещении медучреждений, а также "в учреждениях соцзащиты для персонала при социальном обслуживании на дому и проведением мероприятий с пожилыми людьми". Также из бюджета области будут выделены деньги на тестирование учителей перед началом учебного года и соцработников, выполняющих обслуживание на дому.

"Уровень госпитализации пока позволяет справляться с лечением в объеме инфекционных отделений. При необходимости "ковидный госпиталь" будет оперативно развернут на базе Кировской больницы", — сообщил Дрозденко и напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса.

В понедельник петербургский губернатор Александр Беглов призвал горожан прививаться, намекнув о возможности введения в противном случае масочного режима.