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Новости 13:25

Администрация Ленобласти возвращает масочный режим в медучреждениях

фото ЗакС политика Администрация Ленобласти возвращает масочный режим в медучреждениях

В связи с наблюдаемым ростом заболеваемости коронавирусом администрация Ленобласти вводит частичные ограничения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 4 августа.

"Провёл заседание суженного штаба по ковиду. Фиксируем рост заболеваемости, преимущественно в легкой и бессимптомной формах. Решение — минимальные ограничения", — написал Дрозденко.

По его словам, речь идет о возвращении масочного режима при посещении медучреждений, а также "в учреждениях соцзащиты для персонала при социальном обслуживании на дому и проведением  мероприятий с пожилыми людьми". Также из бюджета области будут выделены деньги на тестирование учителей перед началом учебного года и соцработников, выполняющих обслуживание на дому.

"Уровень госпитализации пока позволяет справляться с лечением в объеме  инфекционных отделений. При необходимости "ковидный госпиталь" будет оперативно развернут на базе Кировской больницы", — сообщил Дрозденко и напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса.

В понедельник петербургский губернатор Александр Беглов призвал горожан прививаться, намекнув о возможности введения в противном случае масочного режима.


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