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Новости 1 августа, 18:32

Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться, чтобы не пришлось вводить ограничения из-за ковида

фото ЗакС политика Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться, чтобы не пришлось вводить ограничения из-за ковида

Губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении по "Радио России" призывал петербуржцев вакцинироваться, вскользь напомнив о возможности введения антиковидных ограничений в случае, если просьба не будет исполнена. Обращение прозвучало вечером 1 августа.

"У нас были и остаются большие планы по развитию Петербурга, — заявил Беглов. — Сейчас очень важно, чтобы их реализации не помешала новая волна коронавируса".

По утверждению градоначальника, правительство города следит за ситуацией с заболеваемостью и принимает необходимые меры. "Но в последнее время мы видим рост заболеваемости. Люди возвращаются из отпусков. Во многих регионах и в других государствах сняты все санитарные ограничения. Появляются новые штаммы, у ранее переболевших ковидом и вакцинированных существенно снизилось количество антител", — перечислил угрозы глава города.

"Коллективный иммунитет заметно сократился", — констатировал Беглов и добавил: "Сейчас особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию всем, у кого нет медицинских противопоказаний. Никто не хочет возвращаться к обязательному ношению масок и другим строгим мерам по противодействию эпидемии".


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