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Новости 17:29

Непогода в Петербурге валит деревья и сшибает с ног людей

фото ЗакС политика Непогода в Петербурге валит деревья и сшибает с ног людей

Обрушившийся на Петербург шквалистый ветер, обусловленный грозой, которую на город пригнал западный циклон, массово валит деревья: при этом превратности стихии не обошли стороной и людей. Фото- и видеозаписями с мест происшествий горожане массово делятся в соцсетях.

Как сообщается в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", первыми от шторма пострадали жители Курортного района: в Рощино прямо на дорогу, образуя арку, свалилась ель. Ещё одно дерево обрушилось на дорогу, которая ведёт к Шалашу Ленина в Сестрорецке.

В городе поваленные стволы замечены на Басейной улице, проспектах Королёва и Шаврова. А на Планерной-Савушкина из канализации забил канализационный фонтан высотой не менее 5 метров.

В Петроградском районе дерево упало на трамвайные пути Кронверкского проспекта.

Не обошлось без человеческих жертв: на проспекте Большевиков, у гипермаркета "Окей", ветром сорвало остановку, которая, отлетая, задела женщину. На место вызвали скорую помощь.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Telegram


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