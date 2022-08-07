"Ростех" получил уведомление от YouTube о блокировке канала

Государственная корпорация "Ростех" получила письмо от администрации видеохостинга YouTube с уведомлением об удалении канала, который до последнего времени имел более 45 тысяч подписчиков. В настоящее время канал "Ростеха" на YouTube доступен, но не имеет "аватарки". Решение о его удалении. как сообщает пресс-служба корпорации, было предсказуемым событием: все более чем 230 роликов ее сотрудники успели перенести на платформу RuTube.

"Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет", - считают в "Ростехе".

Отметим, что YouTube регулярно ограничивает доступ к контенту официальных российских госорганов, а также активных сторонников военной спецоперации на Украине. Например, на уходящей неделе был удален канал блогера Дмитрия Пучкова ("Гоблина").