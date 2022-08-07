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Выборы - 2022

Новости 13:14

Дворковича переизбрали президентом Международной шахматной организации

фото ЗакС политика Дворковича переизбрали президентом Международной шахматной организации

Бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович смог сохранить за собой пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), которую он возглавляет с октября 2018 года, передает РИА "Новости". Его кандидатуру поддержали большинством голосов на выборах 7 августа. Заместителем россиянина стал гроссмейстер Вишванатан Ананд.

На известие успели позитивно отреагировать в Кремле.

"Всегда выборы главы ФИДЕ очень важны, это мировое событие, и, конечно же, мы болели за Дворковича, за гражданина России. <...> Это были конкурентные выборы. То, что выиграл Дворкович, - это очень и очень хорошая новость", - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что до середины марта Дворкович также возглавлял фонд "Сколково". Этого поста он лишился после скептических высказываний о военной спецоперации на Украине.


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