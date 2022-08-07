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Новости 14:01

В Петербурге белорусский автобус стал участником еще одного происшествия

фото ЗакС политика В Петербурге белорусский автобус стал участником еще одного происшествия

В Приморском районе Петербурга утром 7 августа рейсовый автобус, произведенный Минским автомобильным заводом, попал в аварию, врезавшись в бетонный бордюр. Об этом сообщили члены сообщества "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

От сильного удара травмы получили пятеро пассажиров в возрасте от 25 до 60 лет, которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Комментаторы, которые стали свидетелями инцидента на улице 3-я Конная Лахта, объясняют ДТП воздействием ослепившего водителя солнечного света.

"Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия", - прокомментировали аварию в пресс-службе регионального главка МВД.

Отметим, что на уходящей неделе очередной белорусский автобус МАЗ, которые Смольный массово закупает в рамках транспортной реформы, попал в сводку новостей по причине возгорания, полностью уничтожившего транспортное средство. 


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