После субботнего шторма в Петербурге восстановили половину поврежденных электросетей

Специалисты ГБУ "Ленсвет" продолжают устранять последствия непогоды, которой для Петербурга ознаменовался субботний день 6 августа. Согласно последнему сообщению учреждения в его группе "ВКонтакте", 50% восстановительных работ уже произведено.

Всего электросети повредились по 73 адресам в восьми районах. Подавляющее большинство проблемных адресов (62) пришлись на Петродворцовый и Курортный районы.

"Для скорейшего восстановления сетей уличного освещения принимаются все необходимые меры и силы", - говорится в сообщении.

Ранее наиболее пострадавшие от грозы районы (Курортный, Приморский и Петродворцовый) проинспектировал губернатор Александр Беглов.

фото: СПб ГБУ "Ленсвет" / ВКонтакте