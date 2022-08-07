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Новости 15:36

После субботнего шторма в Петербурге восстановили половину поврежденных электросетей

фото ЗакС политика После субботнего шторма в Петербурге восстановили половину поврежденных электросетей

Специалисты ГБУ "Ленсвет" продолжают устранять последствия непогоды, которой для Петербурга ознаменовался субботний день 6 августа. Согласно последнему сообщению учреждения в его группе "ВКонтакте", 50% восстановительных работ уже произведено.

Всего электросети повредились по 73 адресам в восьми районах. Подавляющее большинство проблемных адресов (62) пришлись на Петродворцовый и Курортный районы.

"Для скорейшего восстановления сетей уличного освещения принимаются все необходимые меры и силы", - говорится в сообщении.

Ранее наиболее пострадавшие от грозы районы (Курортный, Приморский и Петродворцовый) проинспектировал губернатор Александр Беглов.

фото: СПб ГБУ "Ленсвет" / ВКонтакте


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