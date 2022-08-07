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Новости 10:28

После грозы Беглов объехал наиболее пострадавшие районы

фото ЗакС политика После грозы Беглов объехал наиболее пострадавшие районы

Субботняя непогода в Петербурге нанесла наиболее заметный ущерб Курортному, Петродворцовому и Приморскому районам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр, удостоверившийся в этом лично. Чиновник проинспектировал прибрежные районы, когда ливень стих.

"Поручил оперативно устранить последствия, исключить опасные ситуации, обезопасить проезжую часть и тротуары от поваленных ветром деревьев", - рассказал глава города.

Накануне поздно вечером специалистов коммунальных служб перевели на усиленный режим работы. 

Отметим, что с ухудшением погодных условий в субботу на проспекте Большевиков пострадала женщина, стоявшая на автобусной остановке.  Павильон снело сильным порывом ветра, и петербурженка получила травмы, после чего ее госпитализировали.

фото: Александр Беглов / Telegram


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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