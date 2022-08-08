Белорусский МАЗ может выиграть тендер на поставку в Петербург очередной партии автобусов

Белорусский автозавод МАЗ может получить очередной подряд на поставку автобусов в Петербург, пишет "Фонтанка". Пока что он предложил самую низкую цену за свои транспортные средства.

Начальная цена тендера — 303 млн рублей. Эти деньги Смольный готов предоставить поставщику 15 дизельных автобусов. По сведениям издания, за свои услуги МАЗ снизил цену до 227,5 млн рублей. В числе конкурентов белорусского предприятия — НеФАЗ и ЛиАЗ.

Итоги закупки будут подведены 10 августа.

Напомним, ранее к белорусским автобусам, поставленным в город на Неве, уже возникали нарекания. У двух из них во время хода загорелись моторы. После этого всю партию ТС отправили на экспертизу.