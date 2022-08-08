В Ленобласти увеличили размер выплат членам артбатальонов "Невский" и "Ладожский"

Руководство Ленинградской области решило увеличить до 300 тысяч рублей размер единовременной выплаты для членов добровольческих артиллерийских батальонов "Невский" и "Ладожский", сообщается в Telegram-канал администрации региона. После прохождения подготовки отряды отправляются на Украину.

Предложение доступно для граждан, поступающих на контрактную службу. Отдельно в региональной администрации отметили, что место регистрации не имеет значения для получения выплаты, которая оформляется военкоматом Ленобласти.

Напомним, ранее стало известно, что на Украину от Петербурга отправятся три "именных" батальона: "Кронштадт", "Нева" и "Балтика". Всем также обещают выплатить по 300 тысяч рублей.