ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:15

В Ленобласти увеличили размер выплат членам артбатальонов "Невский" и "Ладожский"

фото ЗакС политика В Ленобласти увеличили размер выплат членам артбатальонов "Невский" и "Ладожский"

Руководство Ленинградской области решило увеличить до 300 тысяч рублей размер единовременной выплаты для членов добровольческих артиллерийских батальонов "Невский" и "Ладожский", сообщается в Telegram-канал администрации региона. После прохождения подготовки отряды отправляются на Украину.

Предложение доступно для граждан, поступающих на контрактную службу. Отдельно в региональной администрации отметили, что место регистрации не имеет значения для получения выплаты, которая оформляется военкоматом Ленобласти.

Напомним, ранее стало известно, что на Украину от Петербурга отправятся три "именных" батальона: "Кронштадт", "Нева" и "Балтика". Всем также обещают выплатить по 300 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама