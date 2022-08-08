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Новости 14:38

Глава Белгородской области подарил Путину шоколадку "Алёшка" с мальчиком-"танкистом" на этикетке

фото ЗакС политика Глава Белгородской области подарил Путину шоколадку "Алёшка" с мальчиком-"танкистом" на этикетке

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает пресс-служба Кремля. Региональный губернатор приехал не один, а с сувениром для президента.

Когда обсуждение деловых вопросов подошло к концу, Гладков вручил Путину сувенирную шоколадку "Алёшка" местного производства, на этикетке которой изображён мальчик Алексей Павличенко, получивший известность после видео, на которых он "салютует" колоннам военных, едущим на Украину.

Путин, судя по его реакции, о существовании мальчика услышал впервые. Рассказывая его историю, Гладков заявил, что она тронула его "до слёз".

Напомним, не так давно Алексей Павличенко вместе с семьёй приезжал в Петербург, где с ним лично встречался городской глава Александр Беглов.


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