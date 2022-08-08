Отбывающим срок в строгих условиях хотят дать право на один телефонный звонок в год

Единороссы Павел Крашенинников и Ирина Панькина внесли на рассмотрение депутатов Госдумы поправки, смягчающие условия содержания осужденных, которые отбывают наказание в строгих условиях. Законопроект наделяет их правом на один телефонный разговор в год. Действие инициативы распространяется на россиян, помещенных в колонию строгого режима, ШИЗО, одиночную камеру, дисциплинарный изолятор, помещение камерного типа и единое помещение камерного типа. В настоящее время законодательство позволяет такой категории заключенных совершить телефонный звонок только в исключительных личных обстоятельствах.

"Заключенные не должны быть оторваны от общества, от своих семей. Несмотря на строгие условия отбывания наказания, у них должно быть право на поддержание связи с близкими людьми", - приводит "Интерфакс" комментарий Крашенинникова.

Примечательно, что депутат в обоснование инициативы ссылается на Европейский суд по правам человека, членство РФ в котором было приостановлено из-за военной спецоперации на Украине. Крашенинников напомнил, что ЕСПЧ неоднократно заявлял о недопустимости полного запрета на телефонную связь для лиц, подвергнувшихся уголовному наказанию.