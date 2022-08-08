На Петроградской стороне благоустроят сквер Метеорологов

Чиновники из петербургской Государственной административно-технической инспекции санкционировали работы по благоустройству в сквере Метеорологов, расположенном на Аптекарском острове. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Лужайка на стыке Песочной набережной и набережной Карповки должна будет получить скамейки, пешеходные дорожки, декоративные ограждения и освещение. Территорию дополнительно озеленят. Работы, которые должны будут завершиться до мая следующего года, организует и проводит администрация Петроградского района.

Отметим, что название "сквер Метеорологов" для безымянного зеленого пятачка в устье реки Карповки депутаты петербургского парламента утвердили в июне.