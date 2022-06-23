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Новости 14:58

ЗакС дал названия зеленым зонам Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС дал названия зеленым зонам Петербурга

Законодательное собрание на заседании 23 июня окончательно одобрило переименование 18 садов и скверов Петербурга, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Изменения внесены в закон о зеленых насаждениях.

Теперь безымянный сквер между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий Разлив будет называться сквер Юрия Никулина, а зеленая зона на Смоляной улице стала садом им. 30-летия Октября. Также в Петербурге появились скверы Кронштадтской Славы, Пулковский Рубеж, Псковских Десантников, Метеорологов, Часовщиков, Покорителей Глубин и другие.

Ранее эти названия утвердили в администрации губернатора. Именно от его имени в ЗакС внесли законопроект.

София Саттарова


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